Популярный блогер снял свою смерть на видео

Известный блогер Даниял Хан погиб в страшной аварии. Последние секунды жизни молодого человека попали на видео.
В ролике, опубликованном в Сети, можно увидеть, как автомобиль, за рулем которого сидит Хан, несется по улице, обгоняя другие машины. Внезапно водитель теряет управление и врезается в грузовик. В результате аварии погибли четыре человека – блогер и три пассажира легковушки, передает Life.ru.
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