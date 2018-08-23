56-летняя Гвердцители ошеломила глубоким декольте

Народная артистка Тамара Гвердцители уже более 35 лет на сцене. Звезда радует поклонников не только потрясающим вокалом и разнообразием репертуара, но и ярким внешним видом.

Артистка не боится экспериментов и может появиться на публике как в пышном вычурном наряде, так и строгом сдержанном костюме. А вот легкие романтичные образы, свойственные скорее юным прелестницам, нежели статным дамам, до недавнего времени звезда избегала.

Гвердцители опубликовала в своем Instagram снимок, на котором запечатлена в открытом сарафане на тонких лямках с глубоким декольте. Выразительное лицо певицы обрамляют мягкие локоны. "Пусть последние дни лета будут яркими для вас . 💃🍉 Наслаждаемся теплом! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала исполнительница под фото.

Поклонники завалили Тамару Михайловну комплиментами. Они по достоинству оценили непривычный образ звезды. "Ухх,красавица!!!!!)", "Вы наша красавица!Дай бог вам всего самого наилучшего!!!Любим вас!💕👍💋💋💋💋", "Просто красавица,умница,талант!!!!!!", "Тамара вы королева красоты! Гордость России и Грузии! Счастья вам здоровья! Радуйте нас долго, поклонников !", "Если есть красивые женщины то их Мало Это Вы!!!💫💫🌟🌟✨✨", "Очень хорошо выглядите Тамарочка)))) вы самая достойная женщина на нашей эстраде, да и самая талантливая))) ваш голос– это конечно дар Бога))) люблю вас, счастья вам)))", – писали интернет-обыватели в комментариях.

Отметим, что Гвердцители была трижды замужем. С первым супругом артистка прожила 11 лет. В браке у них родился сын Александр (Сандро), которому сейчас 32 года. Отношения не заладились из-за того, что избранник мечтал о жене-домохозяйке, а Тамара Михайловна далеко не такая. Вторым мужем звезды был адвокат, вместе они иммигрировали в США, но артистка скучала по родине и жила на две страны. Мужчина скончался от остановки сердца. С третьим супругом – кардиохирургом Гвердцители рассталась в 2005 году из-за того, что тот злоупотреблял алкоголем и поднимал на нее руку.