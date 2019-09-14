Популярная певица подала на развод

Британская исполнительница Адель разводится с предпринимателем Саймоном Конекки. Накануне артистка подала заявление на расторжение брака. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на зарубежную газету Wales Online.
Причина развода не уточняется. Известно, что супруги расстались в начале 2019 года. В одном из интервью они сообщили журналистам, что несмотря на разрыв будут вместе воспитывать ребенка.
Напомним, роман между певицей и бизнесменом завязался в 2011 году. Спустя год у пары родился сын Анджело. Влюбленные оформили отношения в 2016 году.
Популярные темы форума
Не люблю своего ребенка
Ищу невесту в Киргизии или Узбекистане.
Я была влюблена в Лазарева. А у вас были кумиры?
Я скорпион. Почему меня не любят и в жены ни берут?
Ольга или Ксения?
Какие города России и мира вы считаете самыми лучшими?
Присоединение Донбасса к России
"Три мушкетера", книга о приключениях предателей Родины.
Как вы думаете, все эти астрологи, астроведы, потомственные колдуны и экстрасенсы просто мошенники, или это реально?
Происхождение