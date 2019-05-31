Звезда "Сумерек" станет главным героем фильма о Бэтмене

Руководители Warner Bros приняли решение утвердить Роберта Паттинсона на роль Бэтмена в киновселенной DC. Перед студией стоял сложный выбор меду Паттинсоном и актером Николасом Холтом, передает издание Deadline.
Скоро должны появиться подробности о следующем фильме с участием Бэтмена. Напомним, что до Паттинсона роль Брюса Уэйна исполнял Бен Аффлек, он появился в образе супергероя в фильмах "Бэтмен против Супермена" и "Лига справедливости".
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