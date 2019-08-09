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"Получил по мордасам": Малежик сделал громкое заявление у гроба Березина

Фото: pixabay.com
9 августа в траурном зале на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с композитором, основателем и первым руководителем ВИА "Пламя" Сергеем Березиным. Корреспондент "Дни.ру" побывал на панихиде.
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Проводить народного артиста России, заслуженного артиста РСФСР в последний путь пришли его коллеги, друзья и родственники, среди которых были замечены близкая подруга Сергея Владимировича, поэт Лариса Рубальская, певец, автор песен Вячеслав Малежик, нынешний художественный руководитель ВИА "Пламя" Юлия Ариничева.

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Автор песни "Снег кружится" скончался на 82-м году жизни

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"Когда я училась в классе 7-м, в мой родной город Пятигорск приезжал ансамбль "Пламя", – поделилась воспоминаниями Юлия Ариничева. – Они давали два сольных концерта в местном театре оперетты. Поскольку мои родители работали в музыкальной сфере, они дирижеры-хоровики, меня провели не только на концерт, но и на саундчек (настройку звука – Прим. ред.). Я сидела в каком-то укромном месте и смотрела всю репетицию. Меня поразило, что каждую песню музыканты прогоняли по два раза, оттачивая детали до полного совершенства. Концерт и репетиция ансамбля произвели на меня настолько сильное впечатление, что я буквально на следующий день решила стать певицей, связать свою жизнь с музыкой. И сегодня, уже как руководитель ВИА "Пламя", клянусь, что сделаю все возможное, чтобы ваши песни жили вечно!

Фото: Дни.ру

"Сережа был редкий, теплосердечный человек, – призналась Лариса Рубальская. – Что бы ни случилось, он всегда был рядом, всегда был готов прийти на помощь. Никогда не думала, что мне придется вот так прощаться с тобой".

Фото: Дни.ру

"На протяжении всей жизни, чтобы иметь возможность заниматься творчеством, Сергею приходилось сталкиваться с непростыми ситуациями, получать и по рукам, и по мордасам от наших властей, которые его песни то пропускали, то не пропускали, – сделал громкое заявление у гроба Вячеслав Малежик. – Если от меня зависели жизни только меня и моей семьи, то от него – жизни каждого музыканта и их близких. Волей-неволей ему иногда приходилось, что называется, идти на сделку с совестью и дружить с теми, с кем дружить бы не хотелось – с власть предержащими. Для меня он во многом был неким тралом, показывающим, по какому пути следует двигаться, а куда забираться не стоит".

Фото: Дни.ру

Напомним, основатель легендарного ВИА "Пламя", автор музыки к песням "Снег кружится", "Может, я тебя выдумал", композитор Сергей Березин скончался 5 августа на 82-м году жизни. 

Автор: 9 августа 2019, 15:16
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