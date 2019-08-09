"Я заложница": откровенное интервью звезды "Моей прекрасной няни"

Ольгу Прокофьеву до сих пор называют Жанной Аркадьевной, хотя с момента выхода сериала "Моя прекрасная няня" прошло много лет. Популярная актриса рассказала о своей нынешней жизни.

Ольгу Прокофьеву знают больше как театральную актрису. И все же для многих она навсегда останется Жанной Аркадьевной – вредной помощницей главного героя комедии "Моя прекрасная няня".

"Конечно, я заложница своей роли, но отношусь к этому положительно. Снимать "Няню" мы закончили в 2006 году, а зрители до сих пор помнят этот сериал. Что делать?" – отметила артистка.

Она отметила, что съемки проходили не так просто, как кажется со стороны. "Комедийности и той легкости, которая была на экране, можно достичь, только много трудясь. Легкую работу мы делали тщательно, долго мучились и рожали юмор. У этого сериала мистическая судьба – он до сих пор не сходит с экранов. На дециметровых каналах его показывают и сейчас. Мне кажется, нет ни одного человека, который не посмотрел бы хоть одну серию", – рассказала Ольга Прокофьева.

При этом она считает себя драматической актрисой, которой периодически приходится работать с непрофессионалами. "Все очень индивидуально. Мы же тоже катаемся на коньках, участвуем в шоу. Главное – относиться к своему делу с душой. Я не категоричный человек. Считаю, что компромисс всегда должен быть. Если кто-то достойно относится к работе в кино, оканчивает курсы, почему они не могут попробовать свои силы? С ними интересно работать!" – цитирует звезду "Собеседник".