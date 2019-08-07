Тарантино назвал любимый советский фильм

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино рассказал журналистам, что в детстве любил смотреть советский кинофильм "Человек-амфибия". При этом он не знал, в какой стране была произведена картина.
"Я маленьким много раз смотрел фильм "Человек-амфибия", обожал его. Я не знал, что он русский", – приводит слова культового режиссера РИА Новости.
Напомним, Квентин Тарантино прилетел в Москву, чтобы представить свою новую ленту "Однажды... в Голливуде". Премьера картины состоится в среду, 7 августа, сообщает "Царьград".
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