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Тарантино назвал любимый советский фильм

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Американский кинорежиссер Квентин Тарантино рассказал журналистам, что в детстве любил смотреть советский кинофильм "Человек-амфибия". При этом он не знал, в какой стране была произведена картина.

"Я маленьким много раз смотрел фильм "Человек-амфибия", обожал его. Я не знал, что он русский", – приводит слова культового режиссера РИА Новости.

Напомним, Квентин Тарантино прилетел в Москву, чтобы представить свою новую ленту "Однажды... в Голливуде". Премьера картины состоится в среду, 7 августа, сообщает "Царьград".

Автор: 7 августа 2019, 16:57

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