Самолет известной певицы загорелся при посадке

Частный лайнер с командой певицы Pink загорелся при посадке в аэропорту Дании. Инцидент произошел утром 6 августа в Тирструпе.
В момент приземления на борту находились 10 человек. Как отмечает телеканал "360", никто из них не пострадал. Сама Pink не была в самолете.
Несмотря на нештатную ситуацию концерт звезды в Дании состоится. "Мы сожалеем, что команда попала в аварию. С нетерпением ждем возможности провести запланированный концерт", – приводит слова одного из организаторов концертного тура Pink Клауса Висбю URA.ru.
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