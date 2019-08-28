Стали известны подробности состояния сраженного инфарктом Мамонова

До конца сентября Петр Мамонов, переживший инфаркт, будет оставаться под наблюдением врачей. Сейчас его состояние оценивается как стабильное, передает телеканал "360".
Жена Мамонова рассказала, что инфаркт был обширный, поэтому идет подготовка к новой операции. Пока она не будет проведена, артиста домой не отпустят. Госпитализирован Мамонов был 24 августа. Ему стало плохо в деревне, в которой артист живет последнее время, в 130 километрах от Москвы.
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