Котенок слил голые фото пышногрудой модели в Сеть

Девушка переписывалась с продавцом автомобилей, подыскивая себе машину. В какой-то момент Серенна отошла, оставив телефон на кровати. При этом модель забыла поставить блокировку.
Вернулась, Дероса увидела, что прислала мужчине помимо прочего свои обнаженные снимки. Дело в том, что ранее она фотографировала свою голую грудь, которую недавно увеличила. По словам модели, рядом с телефоном находился ее котенок.
Красотка решила, что питомец прошелся по незаблокированному экрану и случайно скинул снимки в диалог в Facebook. По словам блондинки, ей было ужасно стыдно, когда она узнала о случившемся. Модель поспешила удалить непристойные кадры из чата, но у нее ничего не получилось.
"Клянусь, это была не я, а мой котенок Ангел. Я положила телефон на кровать и спустилась вниз, чтобы сделать чашку чая. А когда вернулась, котенок был рядом с мобильником", - цитирует модель The Sun.
Серенне пришлось оправдываться за голые фото – она написала продавцу сообщения с извинениями, но тот так ничего и не ответил. Произошедшее стало уроком для британки, и теперь она собирается тщательнее следить за своим телефоном.
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