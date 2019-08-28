Котенок слил голые фото пышногрудой модели в Сеть

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Фадеев вбил последний гвоздь в крышку гроба Наргиз
Увидеть разбившуюся Волочкову приехала красавица-дочь
"Я в трауре": в семью Диброва пришло горе
Кончаловский о расставании с женой: Стабильность не про нее
Оставившей простых людей без воды Пугачевой грозит арест
партнеры
Среда 28 августа
Лента новостей
11:38
"ЕР" подготовит наблюдателей на выборы 8 сентября
11:24
"Можете списывать меня со счетов": Шарапова сделала заявление после провала
11:09
Севиче из гребешка с маринованным арбузом
11:02
Раскрыто истинное предназначение Крымского моста
10:21
Стена здания обрушилась на людей в Новосибирске
10:14
Хотела все сделать сама: Медведева огрызнулась на Тарасову
10:11
Пережить этот год: названа цель обреченного Лукашенко
09:44
Мотоцикл с композитным обвесом от "Росатома" показал лучший результат на гонках
09:34
Зеленский разочаровал порочной связью с Порошенко
07:42
"Как Алибасов": народ разоблачил расчетливую Заворотнюк
06:20
Лицемерный Лукашенко нанес Путину удар ниже пояса
04:17
Хаос и ужас: Лазарев провел репетицию перед появлением ребенка
02:06
Известная актриса выкинула вещи экс-супруга на помойку
00:14
Раскрыт секрет вечной молодости Путина
21:58
Народ бежит в ужасе: опасное явление у Крымского моста сняли на видео
21:56
"Научу сосать и лизать": Кравец откровенно о работе в эскорте
21:49
Перенесшая инфаркт звезда легендарной рок-группы рассказала о своем состоянии
21:41
Муж "нищеброд" и богатый любовник Шурыгиной сцепились на глазах ошарашенного Шепелева
21:39
Пьяный кузбассовец угрожал ножом полицейским
21:28
В Петербурге неизвестный избил таксиста и угнал его автомобиль
21:19
В Удмуртии двухмесячный ребенок погиб из-за пьяных родителей
21:11
Россиянам пообещали поднять зарплату
21:07
"Надо было слушать Фадеева": на карьере оскандалившейся Наргиз поставили крест
20:38
Путин удивил Эрдогана "летающей версией" лимузина Aurus (видео)
20:34
"Хвастаться не буду": муж Королевой предстал с красным перцем между ног
20:24
Бездельник Зеленский поплатился за подлый обман украинцев
20:19
Безработный мужчина зарезал пенсионерку в Москве
20:00
"Теперь я не остановлюсь!": Билан исполнил свою давнюю мечту
19:53
Протащил по обочине: под Москвой водитель иномарки сбил велосипедиста
19:23
Неудавшийся любовник Бузовой со злостью запихнул драгоценное кольцо в глотку
19:20
Неудачнику Порошенко влепили мощную пощечину
19:10
Скончалась заслуженная артистка России
18:59
Бессонные ночи измучили Викторию Лопыреву
18:24
Пополневшая Кожевникова отреагировала на слухи о четвертой беременности
18:23
Высоцкая и Кончаловский пошалили среди кустов
18:15
Двое полицейских надругались над несовершеннолетней волейболисткой в Анапе
17:54
"Меня пытаются откормить": близкие встревожены состоянием исхудавшей Волочковой
17:40
Брошенный в беде Порошенко встал на колени перед Трампом
16:56
Совладавшая с робостью Меньшова обрела любимого человека
16:37
"Дай Бог каждой из нас": Ковальчук откровенно высказалась о запое после родов
16:11
Мечущийся Лукашенко получил смачную оплеуху от Путина
16:09
Вторжению украинского корабля в зону российских маневров дали оценку
15:56
Ни портрета, ни памятника: могила народного артиста Ефремова удивила скромным убранством
15:41
Сбежавшая из страны Медведева ошеломила своим высказыванием о России
15:35
В петербургском метро на рельсы упал пассажир
15:14
На Украине взвыли от ужаса после угроз Соловьева
14:56
"Взаимно заблокированы": Борисова публично обратилась к 12-летней дочери
14:54
Названы самые богатые певицы 2019 года
14:36
Известный политик сообщил о бегстве напуганного Зеленского
14:27
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 августа 2019 года
14:09
"Надоели голые задницы": Подольскую разнесли за подражание Бузовой
14:08
Стали известны подробности последней "голой" съемки Мэрилин Монро
14:05
Убил жену на глазах у детей: Малахов разворошил историю о жуткой расправе
13:58
Самоуверенная Шарапова с треском провалилась
13:58
Борьба с наркозависимостью вынудила Пьеху продать квартиру и влезть в долги
13:43
Звезды подскажут: каких мужчин следует опасаться женщинам
13:37
Соратники Порошенко придумали Зеленскому обидное прозвище
13:35
Обнажившаяся во дворе дома Волочкова прикрылась листвой
13:32
Фестиваль Barber Connect Russia в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
13:31
Меньшиков впервые заговорил после госпитализации
13:27
Последние узники "китовой тюрьмы" отпущены на свободу
12:34
Миддлтон отказалась от ребенка из-за мужа
12:32
"Тонны обезболивающих": страдающая Успенская решилась на крайние меры
12:15
Пугачева получила звонкую пощечину
12:04
Известный политик в США попался на гнусном вранье о России
11:54
Варум поразила внешностью после заявления о неизлечимой болезни
11:48
Крымский мост перекрыли после жуткой аварии
11:46
Спектакль-биографию о жизни Курта Кобейна покажут в театре "Модерн"
11:29
Культовый певец госпитализирован в Москве
11:20
Красавице-дочке Машкова поставили неутешительный диагноз
10:53
Боится разозлить: назван главный страх хамящего Путину Зеленского
10:26
В центре Москвы угощают "веселыми пузырьками"
10:24
"А где муж?": крестившую дочь Кудрявцеву сняли с полуголыми мужиками
10:22
Макрон жестко ответил на насмешки над престарелой женой
09:47
Сделано объявление о встрече Путина с Зеленским
09:42
Любовник преподнес Кравец кольцо по цене квартиры
09:29
Нужен врач: сдавшей Хлебниковой вынесли суровый вердикт
09:12
"Он в критическом состоянии": Разин о самочувствии 88-летнего Горбачева
08:27
Бывший любовник раскрыл правду о раке мозга у Заворотнюк
06:32
Как принц Гарри за глаза называет Кейт Миддлтон
06:30
"Готов продаться США": объявлено о предательстве неблагодарного Лукашенко
04:23
Режиссер сериала "Закон каменных джунглей" погиб в жутком ДТП
02:17
Переизбыток витаминов приводит к раку
00:08
"А когда ты сдохнешь?": народ желает смерти больному раком блогеру
21:54
"Прелестные мальчики!": Галкин с ласковым сыном Гарри умилили народ
21:52
Страдающий от серьезной болезни Зеленский заговорил об отставке
21:44
У Панайотова из-за смерти Началовой начались кошмарные панические атаки
21:30
"Отличный старт": дочь Заворотнюк выпустила линию одежды на фоне слухов о раке у артистки
21:21
Жуков публично дал громкое обещание
21:00
Тарасов одарил годовалую дочь драгоценностями
20:57
"Могут отрезать": Билан раскрыл подробности чудовищной болезни
20:55
Королева отправилась в медовый месяц
20:41
В Кузбассе загорелась частная баня
20:28
Расслабленная Брежнева разделась до трусов
20:27
Под Петербургом мужчина зарезал своего сына во время пирушки
20:12
Врачи развеяли главный миф о гипертонии
19:55
Непотушенный окурок обернулся для жителя Удмуртии уголовным сроком
19:38
Домашние грибные заготовки приводят к смерти
19:05
Блестящий гол на футбольном матче заставил зрителей разинуть рот (видео)
19:03
Под Москвой мужчина ограбил десятилетнего ребенка
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В центре Москвы угощают "веселыми пузырьками"
Жасмин отправила дочь в школу за полтора миллиона в год
Пошлость и безобразие: Лещенко возмущен трусами на сцене
"Мы алкоголики": Охлобыстин сделал шокирующее признание
"Надо остановиться": Бусулис откровенно о пьянстве
Сделано сенсационное заявление о раке у Ротару
Шоу-бизнес
Фото: instagram.com/SerennaDee Фото: instagram.com/SerennaDee Фото: instagram.com/SerennaDee
Фото: instagram.com/SerennaDee Фото: instagram.com/SerennaDee Фото: instagram.com/SerennaDee Фото: instagram.com/SerennaDee +1

Котенок слил голые фото пышногрудой модели в Сеть

Фото: instagram.com/SerennaDee
Курьезный инцидент произошел с 27-летней Серенной Деросой из Дерби (Англия). Ее маленький питомец случайно выложил в интернет эротические снимки девушки.
прочитано 27 раз

Девушка переписывалась с продавцом автомобилей, подыскивая себе машину. В какой-то момент Серенна отошла, оставив телефон на кровати. При этом модель забыла поставить блокировку.

Фото: instagram.com/SerennaDee

Вернулась, Дероса увидела, что прислала мужчине помимо прочего свои обнаженные снимки. Дело в том, что ранее она фотографировала свою голую грудь, которую недавно увеличила. По словам модели, рядом с телефоном находился ее котенок.

Фото: instagram.com/SerennaDee

Красотка решила, что питомец прошелся по незаблокированному экрану и случайно скинул снимки в диалог в Facebook. По словам блондинки, ей было ужасно стыдно, когда она узнала о случившемся. Модель поспешила удалить непристойные кадры из чата, но у нее ничего не получилось.

Фото: instagram.com/SerennaDee

Фото: instagram.com/SerennaDee

"Клянусь, это была не я, а мой котенок Ангел. Я положила телефон на кровать и спустилась вниз, чтобы сделать чашку чая. А когда вернулась, котенок был рядом с мобильником", - цитирует модель The Sun.

Фото: instagram.com/SerennaDee

Фото: instagram.com/SerennaDee

Серенне пришлось оправдываться за голые фото – она написала продавцу сообщения с извинениями, но тот так ничего и не ответил. Произошедшее стало уроком для британки, и теперь она  собирается тщательнее следить за своим телефоном.

Фото: instagram.com/SerennaDee

Фото: instagram.com/SerennaDee

Автор: 28 августа 2019, 11:43

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Бездельник Зеленский поплатился за подлый обман украинцев
Неудачнику Порошенко влепили мощную пощечину
Брошенный в беде Порошенко встал на колени перед Трампом
Мечущийся Лукашенко получил смачную оплеуху от Путина

Шоу-бизнес

"Поплакали и объявили ситуацию безвыходной": Барановская бросилась спасать сына
В кого превратилась внучка Никиты Михалкова
Алибасов откровенно о разводе после несчастья с Федосеевой-Шукшиной
"Странное поведение": снятая Галкиным Пугачева испугала народ

Проишествия

В Вологодской области упал вертолет (видео)
Зарубивший всю семью подросток "засветился" на Первом канале перед убийством
Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Взлеты и падения: как развивалась личная жизнь и карьера Назаровой
Российский режиссер оказался в заложниках
Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Шоу-бизнес

"Как Алибасов": народ разоблачил расчетливую Заворотнюк

Артистку упрекнули в желании заработать
Шоу-бизнес

Борьба с наркозависимостью вынудила Пьеху продать квартиру и влезть в долги

Страшный недуг стал бичом среди звезд
Гороскоп

"Надо было слушать Фадеева": на карьере оскандалившейся Наргиз поставили крест

Перспективы певицы весьма туманны

Шоу-бизнес

Счастливый Виторган объявил о рождении ребенка

Актер сообщил о прибавлении в семействе

Гороскоп

"Надо было слушать Фадеева": на карьере оскандалившейся Наргиз поставили крест
Звезды подскажут: каких мужчин следует опасаться женщинам
Гороскоп на неделю
Гороскоп на сентябрь

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ
Мария Шарапова скорбит из-за внезапной смерти
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

Народ бежит в ужасе: опасное явление у Крымского моста сняли на видео
Крымский мост перекрыли после жуткой аварии
При посадке вертолета на Камчатке пострадали люди (видео)
На Приморье надвигается мощный тайфун (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru