Названы самые богатые певицы 2019 года

Тур Reputation обладательницы первого места в рейтинге Forbes признали самым кассовым за всю историю США. Тейлор Свифт заработала за год 185 миллионов долларов.
В прошлом году певица была на втором месте рейтинга. Помимо денег за тур звезда пополнила состояние благодаря продажам нового альбома Love и контракту с лейблом Republic Records.
Вторая строчка в списке самых высокооплачиваемых певиц досталась американской звезде Бейонсе с доходом в 81 миллион долларов. На третьем месте расположилась певица и актриса Рианна. За 2019 год ей удалось заработать 62 миллиона долларов.
Также
в десятку самых богатых представительниц музыкальной индустрии вошли Кэти
Перри, Пинк, Ариана Гранде, Дженнифер Лопес, Леди Гага, Селин Дион и Шакира. Составляя
рейтинг, журнал Forbes учитывал данные о доходах знаменитостей за период с июня
2018 года по июнь 2019 года до вычета налогов.
Напомним, ранее журнал Time назвал трех самых влиятельных женщин мира 2019 года. Этот список в категории "Лидеры" возглавила 79-летняя Нэнси Пелоси – спикер Палаты представителей Конгресса США. В категории "Новаторы" первую строчку заняла актриса Сандра О. Категорию "Кумиры" возглавила американская певица и актриса Тейлор Свифт. 29-летняя звезда уже семь раз становилась обладательницей статуэтки "Грэмми" и продала более 40 миллионов альбомов.
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