Назван самый высокооплачиваемый актер

Американский актёр Дуэйн Джонсон получил в этом году звание самого высокооплачиваемого в своей профессии. Его заработок, по подсчетам Forbes, составил $89,4 млн за минувший год.
Заработать Джонсону позволило продолжение "Джуманджи", а также съемки в сериале "Футболисты" на телеканале HBO. Следом за Джонсоном идет Крис Хемсворт, гонорары которого за минувший год составили $76,4 млн. Замыкает тройку Роберт Дауни-младший с результатом $66 млн.
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