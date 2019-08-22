Полуобнаженная Моника Беллуччи оконфузилась в воде

Накануне 54-летняя модель попала на очередную глянцевую обложку для итальянского Vanity Fair. На снимке актриса позирует в воде, облаченная в белый слитный купальник. Черные мокрые волосы ниспадают на плечи. Однако внимание поклонников привлекли не они, а почти вывалившаяся из тесных чашек грудь.
"В молодости мы видим мир черным и белым, мы становимся конформистами и жертвами всех прочитанных нам лекций, пока сами не поймем, что для нас по-настоящему важно. У кого нет ностальгии по прошлому, нет страха и перед будущим. Красавица Беллуччи любит менять в жизни все, даже мужчин", – написано под фото.
Многих волновал вопрос, почему же так нелепо смотрится грудь. Одни предположили, что купальник подобран не по размеру. Другие решили, что этому послужила поза звезды – она лежит с поднятыми вверх руками. Но несмотря ни на что, Беллуччи получила массу комплиментов.
"Красота, которую нельзя ни с чем сравнить", – отметил фолловер.
К слову, некоторых подписчиков возмутила подпись под снимком. "Вам не надоело задавать одни и те же вопросы? О возрасте, красоте, мужчинах – вечно одно и то же. Могли расспросить Монику о чем-то другом", – высказался фанат.
Популярные темы форума
Я очень люблю музыку
Ищу человека!...
Батюшка пристает ко мне
Влюбилась в Козерога.. Может, зря?
Девушка снималась в порно
Животные
Что происходит с Джигарханяном?
Почему чиновники живут лучше простых людей?
Представьте, что половые органы вам не принадлежат
Ненавижу свекра