"Под ногтями чернозем": Моника Беллуччи опозорилась на красной дорожке
Итальянка по крови, одна из самых сексуальных и загадочных женщин планеты давно является общепризнанным эталоном красоты и иконой стиля. Для светского мероприятия Беллуччи выбрала элегантный черный костюм и неброский макияж.
Однако голливудская звезда не уследила за маленькой, но важной деталью, которая не осталась незамеченной. Моника появилась на красной дорожке с неопрятными грязными ногтями, передает издание Super.
За неувядающую красоту актрису похвалили, но посоветовали записаться на маникюр. В соцсетях поклонники Беллуччи оставили возмущенные комментарии. "Ну правда некрасиво, все-таки мероприятие, хотя бы состригла ногти и помыла грязь", "Картошку копала... забор красила... не вариант было покрыть ногти цветным лаком, чтобы не было видно этого ужаса?! Я считаю, ей непростительно появляться с такими ногтями! Эталон красоты как-никак", "Наверное, семечки поела перед вечеринкой", – прокомментировали внешний вид Моники пользователи Instagram.
Действительно, в адрес Беллуччи на сей раз справедливо отнести слова из детской песенки: "Под ногтями чернозем – это значит агроном". Однако нашлись и те, кто встал на защиту знаменитости, отметив, что критика, которая обрушилась на нее, базируется на стереотипах и примитивном мышлении публики.
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