"И в кому впадала, и в трубках лежала": Как 79-летняя актриса Назарова боролась за жизнь

В театре имени М.Ермоловой, где работала Александра Назарова, рассказали подробности последних месяцев жизни актрисы. Так, по словам заместителя художественного руководителя театра Галины Боголюбовой, актриса до последнего отчаянно боролась за свою жизнь.
В больницу Назарова попала еще в июле этого года,
"Она давно в больнице лежала, с июля. У нее с легкими были проблемы. Она и на трубках лежала, и в кому впадала", – рассказала RenTV Боголюбова, добавив, что о дате и месте похорон будет объявлено позднее.
В самом театре также подчеркнули, что уход Назаровой большая утрата для всего российского искусства.
Александра Назарова известна российскому зрителю своими ролями в фильмах "А если это любовь?", "Экипаж", а также сериалах "Бригада", "Моя прекрасная няня". Кроме этого, она служила в театре имени Ермоловой и Центральном детском театре, ныне Российском академическом молодежном театре. В 2001 году Ермоловой присвоили звание народной артистки РФ.
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