"Прими, Господь, ее душу": Яковлева трагически погибла

Российская певица Олеся Яковлева трагически погибла в Приморье. По предварительным данным, артистка утонула. Печальную новость сообщил ее друг Вадим Павлов. Обстоятельства смерти исполнительницы не раскрываются. Прощание пройдет 21 августа.
"Только что мне принесли скорбную весть. Не стало еще одного моего хорошего друга, замечательного и яркого человека, нашей землячки Олеси Яковлевой. Прими, Господь, ее душу и помоги пережить это горе родным и близким. Скорбим вместе с вами", – цитирует Павлова "Комсомольская правда".
Как сообщает телеканал "360", Олеся Яковлева приобрела известность благодаря участию в таких конкурсах, как "СТС зажигает суперзвезду", "Океанский проспект" и "Бродвей". Кроме того, она была солисткой Приморской филармонии.
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