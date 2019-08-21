Популярный видеоблогер женился

Шведский видеоблогер Феликс Чельберг, известный как PewDiePie, оформил отношения с итальянкой Марцией Бизоньин. Свадебная церемония прошла в Лондоне. Радостную новость супруги сообщили в соцсетях.
"Мы поженились! Я счастливее, чем мог бы быть. Мне так повезло, что я смогу разделить свою жизнь с такой прекрасной девушкой!" – цитирует Чельберга телеканал "360".
Напомним, что PewDiePie один из самых популярных блогеров на YouTube. На его канал подписаны около 100 миллионов человек. По данным "Вечерней Москвы", годовой доход блогера превышает 15 миллионов долларов.
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