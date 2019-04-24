Дочь сделала важное заявление после осквернения могилы Осина

17-летняя наследница певца Агния проинформировала поклонников музыканта в Instagram. Девушка сообщила, что место, где покоится Евгений Осин, уже приведено в порядок.

"Только что могила моего папы была восстановлена после пожара. Я надеюсь, что больше подобных ситуаций никогда не возникнет", – лаконично высказалась дось Евгения Осина в своем микроблоге. Пользователи соцсети вздохнули с облегчением: в комментариях они написали много добрых слов в память о ее знаменитом отце.

"Слава Богу. Мир не без добрых людей!", "Мы Вас очень любим! Держитесь! Светлая память Вашему отцу!", "Светлая память твоему папе, Агнеша... Мы помним", - высказались поклонники певца. Вандалы осквернили могилу Евгения Осина два дня назад. Они устроили пожар на Троекуровском кладбище и буквально разворотили погост артиста. Злоумышленники сожгли крест, разбили табличку и сломали ограду на месте захоронения певца.

Как писали "Дни.ру", продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин, организовавший похороны музыканта, обвинил в произошедшем фанаток артиста и собирался обратиться в полицию. Чуть позже выяснилось, что погром устроили люди, которым запретили устроить вечер памяти Евгения Осина.

Как писали "Дни.ру", ранее Агния была госпитализирована в Морозовскую больницу Москвы. Врачи диагностировали у девушки острый тонзиллит. Ее поклонники полагают, что причина плохого самочувствия – постоянный стресс после смерти отца.

Напомним, Евгений Осин умер в ноябре 2018 года в возрасте 54 лет. У певца, который много лет боролся с алкогольной зависимостью, остановилось сердце.