"Ты за это ответишь": известный телеведущий пытался избить поклонника

Ведущий телеканала CNN Крис Куомо стал участником потасовки. Ролик, где журналист ругается с незнакомцем, опубликовали на YouTube-канале американского шоу.

Недавно с Крисом Куомо произошел неприятный случай. К телеведущему подошел незнакомец и попросил сделать совместное фото, но получил оплеуху. Оказывается, мужчина не знал настоящего имени Куомо и назвал его Фредо. Мужчина слышал, как на одном из шоу к журналисту обращались подобным образом, и счел его истинным.

Произошедшее возмутило Криса Куомо, и он обрушился с бранью на поклонника. "У тебя будут проблемы. Не смей меня так оскорблять. Я тебя убью за такое, я тебя сброшу вниз с этой лестницы", – в гневе заключил ведущий CNN. Дело в том, что имя Фредо является оскорбительным для американцев с итальянскими корнями. Фредерико Корлеоне - герой романа "Крестный отец", который предает своего брата, а тот, узнав об этом, приказывает его убить, сообщает Lenta.ru. По словам журналиста, такое имя равносильно слову nigger, которое задевает темнокожих жителей Америки.

Крис Куомо решил отстоять свои права и поквитаться с обидчиком. К счастью, конфликт удалось свести на нет благодаря друзьям мужчин. Ситуацию уже прокомментировал глава Соединенных Штатов, который, оказывается, тоже считал, что Фредо – настоящее имя Куомо. "Тоже думал, что Крис – это Фредо. Горькая правда", – написал Дональд Трамп в Twitter. Президент также посоветовал журналисту проверить психику, так как на видео заметно, что он вел себя невменяемо.

Это не первый инцидент, который коснулся телеканала CNN. Другого ведущего Дона Лемона вызывают в суд с обвинениями в сексуальном домогательстве. Якобы, будучи в пьяном состоянии, тот домогался до баристы одного из заведений Флориды. Корреспондент Эйприл Райан тоже отличилась: во время ее выступления на общественном саммите в Нью-Джерси телохранитель журналистки применил силу к местному представителю СМИ за то, что тот отказался выключать камеру.