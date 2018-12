Вскрылась тайная связь Буша с мальчиком

Буш перечислял средства на образование, внеклассные мероприятия и питание мальчика. При этом американский лидер использовал псевдоним. Политик отправлял ребенку анонимные письма и в одном из них сообщил, что хочет быть другом Тимоти по переписке.

"Я старый человек – мне 77 лет. И хотя мы еще не встречались, я чувствую, что уже люблю тебя. Я живу в Техасе и буду иногда писать тебе. Удачи", – цитирует текст послания CNN.

Примечательно, что Буш неоднократно нарушал правила безопасности, разглашая в письмах личную информацию. Например, он отправил Тимоти фотографию своей собаки. Президенту США было запрещено что-либо дарить ребенку, но он все равно отправлял презенты. Узнав, что мальчик любит рисовать, он купил краски, карандаши и альбомы.

George H.W. Bush sponsored a Filipino child for 10 years, using a pseudonym to keep his identity a secret. Read some of the letters the former President and the boy sent each other https://t.co/UvdcTcXTiQ pic.twitter.com/mpViW2pwmd