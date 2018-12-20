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Общество

Вскрылась тайная связь Буша с мальчиком

Джордж Буш-старший. Фото: www.globallookpress.com
Экс-президент США Джордж Буш – старший помогал филиппинскому мальчику Тимоти. Он делал это негласно на протяжении десяти лет. 
прочитано 815 раз

Буш перечислял средства на образование, внеклассные мероприятия и питание мальчика. При этом американский лидер использовал псевдоним. Политик отправлял ребенку анонимные письма и в одном из них сообщил, что хочет быть другом Тимоти по переписке.

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"Я старый человек – мне 77 лет. И хотя мы еще не встречались, я чувствую, что уже люблю тебя. Я живу в Техасе и буду иногда писать тебе. Удачи", – цитирует текст послания CNN.

Примечательно, что Буш неоднократно нарушал правила безопасности, разглашая в письмах личную информацию. Например, он отправил Тимоти фотографию своей собаки. Президенту США было запрещено что-либо дарить ребенку, но он все равно отправлял презенты. Узнав, что мальчик любит рисовать, он купил краски, карандаши и альбомы.

Джордж Буш – старший задумался о спонсировании ребенка после того, как в 2001 году посетил рождественский концерт в Вашингтоне. Он проникся положением мальчика и озаботился его судьбой.

О том, кем был его друг по переписке, Тимати узнал в 17 лет, окончив школу. По словам юноши, он и представить не мог, что благотворителем был экс-президент США. Джордж Буш – старший скончался 1 декабря 2018 года в возрасте 94 лет.

Автор: Валерия Нарская20 декабря 2018, 11:52
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