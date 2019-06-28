"Слабак и попрошайка": Трампа разнесли на клочки после встречи с Путиным
Дональд Трамп всячески показывал, что чувствует себя комфортно во время встречи с Владимиром Путиным. По мнению журналистов CNN, президент США не должен был так себя вести – ведь он встречался с "главным врагом Америки".
Цитаты из "разгромных" материалов CNN расходятся по мировым СМИ. "Он назвал президента России по имени, Владимир. Сказал что это большая честь, что они будут обсуждать торговлю, президент сказал о хороших отношениях и в целом – президент говорил о позитивных вещах, не упоминая российское вмешательство", – комментирует речь Трампа один из корреспондентов.
Возмутило американских репортеров, которых Трамп называет главными производителями "фейк ньюс", и шутка Дональда Трампа. Во время пресс-конференции был задан вопрос: потребует ли американский лидер от президента России, чтобы тот не вмешивался в выборы 2020 года в США? Трамп ответил, что сделает это прямо сейчас – и, обернувшись к Путину, со смехом сказал: "Не вмешивайтесь в выборы!".
"Для того, кто считает себя очень сильным, Дональд Трамп ведет себя как очень слабый. Он выступил практически в роли просящего перед Владимиром Путиным. Путин – задира, который уважает силу, и Трамп не показал ее ни в каком виде", – уверяет CNN. В свою очередь, президент США перед отлетом в Осаку заявил корреспонденту CNN, что того не касается, о чем Трамп собирается говорить с российским лидером.
Авторы материалов утверждают, что Путин "не сделал ничего, чтобы Трамп подал ему руку" – имея в виду ситуацию на Донбассе и освобождение украинских моряков. Репортеры и комментаторы удивлены, что Дональд Трамп общался с российским президентом свободно, да еще в шутливой манере, пишет "Царьград.ТВ".
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