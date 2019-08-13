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Юлию Высоцкую публично прополоскали из-за досадной ошибки

Юлия Высоцкая. Фото: www.globallookpress.com
Известная ведущая Юлия Высоцкая стала героиней нового выпуска программы учительницы Татьяны Гартман на YouTube. Звезде указали на досадную ошибку.
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Во время записи одного из своих шоу Высоцкая неправильно произнесла слово "мытарства", поставив ударение на первый слог. "Правильно говорить – мытарства. В этом слове ударение во всех падежах и числах падает на второй слог", – пояснила Гартман.

Комментаторы ее поддержали. "Кровь из ушей! Я таких вариантов извращенных ударений даже не слышала! Еще один повод не смотреть зомбоящик!" – отметила одна из пользователей Сети.

Автор: 13 августа 2019, 10:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

45-летняя Высоцкая выглядит как школьница

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