Юлию Высоцкую публично прополоскали из-за досадной ошибки

Во время записи одного из своих шоу Высоцкая неправильно произнесла слово "мытарства", поставив ударение на первый слог. "Правильно говорить – мытарства. В этом слове ударение во всех падежах и числах падает на второй слог", – пояснила Гартман.
Комментаторы ее поддержали. "Кровь из ушей! Я таких вариантов извращенных ударений даже не слышала! Еще один повод не смотреть зомбоящик!" – отметила одна из пользователей Сети.
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