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В Башкирии питбуль вцепился мертвой хваткой в трехлетнего ребенка

прочитано 382 раза

В городе Стерлитамак в Башкирии собака напала на ребенка. Питбуль вцепился в трехлетнюю девочку и чуть не отгрыз малышке ногу.

Сообщается, что инцидент происходил на глазах родителей ребенка, но они ничего не могли сделать. "Собака выскочила ниоткуда, ее столько прохожих мужчин пытались оттащить, достали домкрат от машины, чтобы хоть чем-то обезвредить. Никак не могли оторвать ее от ребенка, терзала дочку до невозможности. Когда хозяин подошел, стукнул пса по голове, только тогда она ее отпустила", — рассказала мама девочки. Кроме того, выяснилось, что пес был не привит. Искусанной малышке кроме шрамов и болезненных уколов предстоит долгая реабилитация, пишет Telegram-канал Life Shot.

31 июля 2019, 18:49

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