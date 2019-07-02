Разин вмазал зарвавшейся Пугачевой
Андрей Разин вне себя – поведение Пугачевой перешло всякие границы. По информации продюсера "Ласкового мая", директор Рижского вокзала лишится своего поста.
"Решается вопрос об увольнении начальника Рижского вокзала. Говорят, приказ уже в РЖД подписан", – сообщил Андрей Разин в Instagram.
На семью Аллы Пугачевой периодически обрушивается возмущение фанатов. В частности, волну негативных отзывов вызвал юбилейный концерт Примадонны – точнее, ситуация с ценами на билеты. Но в последнем случае, по словам Андрея Разина, из-за прихоти звезды пострадает конкретный человек – так что певице следует готовиться к шквалу негодования.
Примадонна с Максимом Галкиным и детьми сейчас в Юрмале, семейство наслаждается отдыхом. Их отъезд был обставлен с помпой: лимузин Аллы Пугачевой в сопровождении еще нескольких машин выехал на перрон. Ценных пассажиров доставили прямо к вагону.
Этот инцидент и комментировал Андрей Разин. Разъезжающая по перрону кавалькада попала на видео, которое, в свою очередь, оказалось в Сети. Реакцию пользователей нетрудно представить. Так можно? Или так можно только за деньги? – задаются вопросом комментаторы. Даже поклонники Пугачевой сомневаются, что Примадонну надо было провожать, как президента.
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