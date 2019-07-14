"Просто воешь": Поплавская о жизни без Тихановича

Легендарного белорусского артиста Александр Тихановича нет с нами уже два с лишним года. В день его рождения, 13 июля, его вдова Ядвига Поплавская выступила на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебеске". Корреспондент "Дни.ру" встретился с певицей за кулисами Летнего амфитеатра.

"Саша мне часто снится, – призналась Ядвига Поплавская. – Иногда становится так тоскливо, что просто воешь. Хотя порой думаю, что муж просто надолго уехал куда-то на гастроли. Возможно, было бы правильно сделать какой-то мемориальный музей, выставить его костюмы, может быть, в нашей студии даже, но на это нужно время".

Сегодня Ядвига Поплавская часто выходит на сцену с дочерью – Анастасией Тиханович. "Когда ей было лет 16-17, нас пригласили на проходящий в Могилеве фестиваль "Золотой шлягер" – говорит артистка. – Там участвовали семьи Малежика, Пьехи, Прясняковых – те, у которых почти все члены поют. Организаторы попросили, чтобы и наша дочь тоже поучаствовала – я сделала ей красивую программу из попурри мировых хитов. И на следующий день в газете вышла статья, где о Насте было написано: "Наконец-то природа отдохнула на родителях". Так ее заметили".



Поплавская уверяет, что никогда не продвигала дочь, не добивалась для нее льгот и преференций. "Для нее наши громкие фамилии были конечно же грузом, потому что дети известных родителей – несчастные дети, ведь их всегда будут сравнивать, – вздыхает Ядвига. – Но Настя была очень самостоятельной, никогда не хотела нашей помощи, даже отторгала ее. Мы много лет с Сашей даже не знали, что наша дочь делает – что-то сама там пробовала, пыталась, для того, чтобы люди не сказали, что ей помогли мама с папой".

Ядвиге Поплавской в этом году исполнилось 70 лет. Но выглядит она как девочка – тонкая, хрупкая. "Меня часто спрашивают о секрете, а я отвечаю: "Поживите с Тихановичем, еще не такой будете", – смеется Ядвига Константиновна. – Никаких масок и процедур я не делаю – времени на это просто нет, потому что много работаю, придумываю новые аранжировки наших хитов".