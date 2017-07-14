Вдова Александра Тихановича спела в день его рождения

На "Славянском базаре в Витебске" отметили юбилей легендарного певца. Но места грусти не было – он сам был человеком жизнерадостным.

Легендарный певец Александр Тиханович всегда отмечал день рождения на "Славянском базаре в Витебске". Так должно было стать и в этот раз – планировалось широкое празднование 65-летия артиста в дни проведения фестиваля. Но зимой кумира миллионов не стало...

Памяти бывшего участника группы "Верасы" на открытии фестиваля был посвящен номер. На фоне огромного портрета Александра Тихановича его 68-летняя вдова Ядвига Поплавская не только спела, но и сплясала. Зажигательная композиция – пожалуй, лучшее посвящение артисту, который любил жизнь, веселье и меньше всего был подвержен тоске и грусти.

Песню "Мы еще споем" Поплавская исполнила вместе с юными коллегами-земляками – Дмитрием Колдуном и Русланом Алехно, знакомыми зрителям по участию в громких телевизионных проектах. В разговоре с корреспондентом Dni.Ru оба артиста признались, что были знакомы с Тихановичем лично и его уход восприняли как трагедию. И, видимо, в знак поддержки, то и дело обнимали на сцене вдову.





Певица объяснила, как после смерти мужа смогла найти силы и снова начать выступать, радовать зрителей, которые всегда встречают ее очень тепло. "Люди просто требуют от меня продолжения. И я не могу их подвести. И Саша тоже не хочет, чтобы была какая-то остановка. Успокаиваю сердце, работая в студии и выходя на сцену", – призналась артистка.