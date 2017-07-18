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Шоу-бизнес

Дочь Александра Тихановича: Мы до конца надеялись на чудо

Александр Тиханович. Фото: youtube.com
В июле легендарному артисту исполнилось бы 65 лет. Корреспондент Dni.Ru встретился с Анастасией Тиханович – наследницей певца. Она как исполнительница участвовала в церемонии закрытия фестиваля "Славянский базар в Витебске".
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Анастасия, громкая фамилия отца по жизни помогает Вам или скорее мешает?

У этой фамилии большая история. Ее, например, носил мой дедушка, который прошел все войну, носили и его родители. Поэтому я с гордостью продолжаю династию. Хотя, конечно, за спиной у меня часто шепчутся, что, мол, папа пристроил. Но я не обращаю внимания не людские пересуды – так уж устроен наш мир. Я ведь понимала, что если выйду на сцену, то меня непременно буду оценивать и сравнивать. Но я морально устойчива, к счастью.


А родители отговаривали Вас от сцены?

Нет, я занимаюсь музыкой с четырех лет. Окончила несколько специальных учебных заведений, причем училась не только музыке, но и продюсированию. Поэтому родители всегда мой выбор приветствовали. Но они меня не только хвалили, но и ругали в детстве. Хотя папа, конечно, чаще в роли пряника выступал.


Ядвига Поплавская и Александр Тиханович выступали вместе. А как сегодня Ваша мама мыслит продолжение карьеры, оставшись одна?

У нее есть в планах гастроли, мы даже уже немножко приступили к их реализации. Недавно, например, выступали вместе в Сестрорецке на празднике в честь Дня семьи и верности. В репертуаре мамы появляются новые песни, это радует.

Тем более, что старые хиты она теперь петь не может – я про запрет от композитора Эдуарда Ханка на исполнение написанных им песен "Завiруха", "Я у бабушки живу", "Малиновки заслышав голосок", "Счастливый случай"...

Странная, непонятная мне история, которую мне неприятно обсуждать и комментировать... (Спустя 40 дней после смерти Тихановича Ханк потребовал у его вдовы 25 тысяч долларов за право дальнейшего использования созданных им композиций, но Поплавская отказалась, сославшись на тяжелое материальное положение – много денег ушло на лечение мужа. – Прим. ред.)


В эти дни Вашему отцу исполнилось бы 65 лет. Каким он Вам запомнился?

Светлым, бескорыстным, готовым всегда прийти на помощь. Ему были неведомы понятия злобы, зависти, он всех окружал огромной любовью. Конечно, последние годы были сложными для отца из-за редкого заболевания, его физическое состояние было неважное (Тиханович умер от идиопатического фиброзирующего альвеолита – редкого аутоиммунного заболевания легких. – Прим. ред.). Но он до последнего дня был на сцене. И мы все надеялись на чудо, делали все, что возможно, ездили в Германию и пробовали экспериментальные препараты...

Автор: Феликс Грозданов18 июля 2017, 19:30

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