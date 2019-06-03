Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 июня 2019 года
У кого лохмаче: Собчак надавала Бузовой пощечин из-за мужчины
Ксения Собчак известна своим умением "переобуваться" на ходу. Телезвезда набросилась на Ольгу Бузову, которую сама и втянула в скандал с известным дизайнером. Собчак заявила, что не упоминала имени художника, и ведущая "Дома-2" додумала все детали.
Высококультурная Ксения Собчак забыла все цензурные выражения. Пост, в котором она обличает Ольгу Бузову, невозможно целиком привести в СМИ – приличные слова можно пересчитать по пальцам.
Материал дополняется.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 июня 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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