Любовь Толкалина продемонстрировала полуголую грудь
На снимке звезда запечатлена в полупрозрачном бюстгальтере. Пост посвящен элитной французской марке архитектурного женского белья Eres.
Толкалина призналась в любви к этому бренду. Звезда поведала: оказавшись в ЦУМе, она первым делом идет именно в этот бутик. "Чувствую его, как свою собственную кожу, могу почувствовать его на расстоянии, узнать форму", – рассказала актриса.
Ярые поклонники пришли в восторг от фигуры любимицы. Они наперебой начали осыпать ее комплиментами. "Какое красивое белье! Но в большой мере благодаря вашей красоте", "Приятно смотреть на ухоженную женщину!", "Тело молодой красотки!" – хвалили звезду обожатели.
Но у некоторых снимок вызвал обратную реакцию. "Проблемы с основной работой?", "Люба, вы сбрендили? Зачем обнажаться?" – возмутились пользователи Сети.
"И вы туда же! Разочарование!" – вынесла вердикт критик.
Напомним, недавно дочь Толкалиной Мария разбила в пух и прах армию недоброжелателей. Она пришла в бешенство от неуместных советов в свой адрес, как писали ранее "Дни.ру".
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