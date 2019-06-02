Королева удивила стриптизом вдову Кобзона
Наташе Королевой исполнилось 46 лет – хотя по ней, конечно, этого не скажешь. Бурлящую энергию юная исполнительница выплеснула на концерте, на который пригласила своих друзей. Поздравить певицу пришли Стас Михайлов с семьей и Ида Достман.
Была среди гостей и вдова народного артиста Иосифа Кобзона — Нелли Михайловна. После похорон мужа она не часто появляется на публике. Нелли Кобзон в основном посещает мероприятия, связанные с благотворительностью: как стало известно, она решила продолжить благородное дело мужа, пишет "7Дней".
Концерт прошел в Академическом театре "Русская песня". Незадолго до выхода на сцену Наташа Королева получила поздравления от экс-супруга Игоря Николаева. Это ее так вдохновило, что певица прямо в гримерке сняла небольшой ролик – исполнила эротичный танец в парике с элементами стриптиза. Видео очень понравилось действующему мужу Сергею Глушко: Тарзан в комментариях нежно поздравил любимую "с Днюшечкой".
День рождения Наташи Королевой завершился скромным ужином в кругу друзей. Репортеры ждут продолжения банкета в воскресенье – зная неуемный характер Королевой, предполагают, что веселье еще не окончено.
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