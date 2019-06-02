Королева удивила стриптизом вдову Кобзона

Наташа Королева в день своего рождения не только принимала подарки, но и удивляла своих звездных гостей сюрпризами. Праздник артистка отметила концертом в свою честь, а перед выходом на сцену успела исполнить эротический танец в гримерке.

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