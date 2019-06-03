Показавшая мужа в плавках Милявская проговорилась о его размере
В личном Instagram артистка опубликовала короткую запись. 55-летняя знаменитость снимает себя на камеру мобильного телефона. Лолита Милявская хвастает роскошным купальником. Судя по всему, звезда только вышла из воды – ее волосы и наряд еще мокрые.
"Я тут подумала… Все в купальниках снимаются, я тоже хочу. Сайз плюс пошел", – улыбается Лолита Милявская и направляет объектив на свой пышный бюст. После артистка отмечает, что живот и бедра показывать не будет. Вместо этого звезда предложила полюбоваться ее стройным мужем. Размер любимого супруга, который в это время куда-то вышагивал в плавках, артистка шутливо охарактеризовала как "сайз минус".
Поклонники остались довольны постом Лолиты Милявской. В комментариях они не уставали хвалить звезду за отличное чувство юмора и отсутствие комплексов.
"Блин, вы просто нереально крутая женщина, я от вас балдею!🤗 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы такая без ретуш особенная, не похожая как другие показываете как вы есть на самом деле👍", "Вы великолепны!!пусть хоть и сайз плюс но все свое)))", – писали интернет-обыватели.
Напомним, Лолита Милявская замужем за тренером по фитнесу и игре в сквош Дмитрием Ивановым. Супруг младше артистки на 11 лет.
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