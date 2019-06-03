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Показавшая мужа в плавках Милявская проговорилась о его размере

Лолита Милявская. Фото: www.globallookpress.com
Певица отдыхает на курорте. Лолита Милявская радует подписчиков видеоотчетами с отдыха. 
прочитано 1439 раз

В личном Instagram артистка опубликовала короткую запись. 55-летняя знаменитость снимает себя на камеру мобильного телефона. Лолита Милявская хвастает роскошным купальником. Судя по всему, звезда только вышла из воды – ее волосы и наряд еще мокрые.

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Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

"Я тут подумала… Все в купальниках снимаются, я тоже хочу. Сайз плюс пошел", – улыбается Лолита Милявская и направляет объектив на свой пышный бюст. После артистка отмечает, что живот и бедра показывать не будет. Вместо этого звезда предложила полюбоваться ее стройным мужем. Размер любимого супруга, который в это время куда-то вышагивал в плавках, артистка шутливо охарактеризовала как "сайз минус".

Поклонники остались довольны постом Лолиты Милявской. В комментариях они не уставали хвалить звезду за отличное чувство юмора и отсутствие комплексов.

"Блин, вы просто нереально крутая женщина, я от вас балдею!🤗 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы такая без ретуш особенная, не похожая как другие показываете как вы есть на самом деле👍", "Вы великолепны!!пусть хоть и сайз плюс но все свое)))", – писали интернет-обыватели.

Напомним, Лолита Милявская замужем за тренером по фитнесу и игре в сквош Дмитрием Ивановым. Супруг младше артистки на 11 лет.

Автор: Руслана Алексеева3 июня 2019, 17:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева фриков: Лолите Милявской – 55

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Моя искренняя благодарность тому, кто показал мне этот чудо-сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/R75CPX Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока есть возможность=)
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