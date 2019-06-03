Озвучена настоящая причина грызни Галкина и Малахова
Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян ознакомился с предметом спора телеведущих. По мнению аналитика, Малахов и Галкин намерено выносят претензии друг к другу на суд общественности. Также эксперт считает, что реальная причина конфликта намного глубже чем можно предположить.
"Вот объясните мне, зачем Галкин все это вытащил в публичную плоскость? Нет, я понимаю, что он может быть недоволен материалом, что он мог расстроить, что там может быть написана неправда, но разве он лично не знаком с Малаховым? Ему что было трудно набрать его телефон или списаться в мессенджере? Они что чужие люди? Для чего все эти публичные разборки? Это что продолжение канальных войн? В последнее время "Первый" изрядно потрепало на фоне скандалов. Складывается ощущение, что теперь его медийное лицо решило публично, извините за выражение, немного навалять лицу "Второго", чтобы немного отыграть имиджевые потери. Но выглядит все это очень жидко", – рассудил Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".
Напомним, Максим Галкин пришел в бешенство после того, как в журнале "СтарХит" прочитал о себе статью. По данным портала юморист купил дом на Кипре. Материал возмутил комика, свой гнев он выместил на главном редакторе журнала Андрее Малахове. Шоумен заявил, что издание его коллеги "поддостало" и отметил, что телеведущий сделал "сбор сплетен своим главным капиталом". Также Максим Галкин подчеркнул, что у него нет недвижимости на Кипре.
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