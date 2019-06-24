Врачи оторвали ребенка от подсевшей на препараты Рапунцель
Сегодня Алена Рапунцель плотно сидит на медицинских препаратах. "После родов я пила таблетки, которые нельзя совмещать с грудным вскармливанием, – говорит звезда "Дома-2". – Сейчас не кормлю грудью вообще из-за определенных медицинских показаний".
Врачи оторвали ребенка от груди Алены, и она очень переживает из-за этого. Мол, ранний отказ от материнского молока может в будущем серьезно сказаться на имунной системе ребенка.
Впрочем, и без таблеток Рапунцель изначально не могла полностью обеспечить ребенка необходимыми полезными веществами в достаточном количестве, поскольку собственного молока у нее было не так много. А сын, когда недополучал еду, начинал капризничать. Поэтому, как пишет журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2", если бы не было противопоказаний, Рапунцель постаралась бы по максимуму сцеживать собственное молоко, пока оно не пропадет.
А вот сестре Алены Ольге Рапунцель повезло больше. У той молока было столько, что даже хватало, чтобы баловать собственного мужа "лакомством". Красавица признавалась, что оба кайфовали от вкуса. "Молоко у меня сладкое. Димка (Дмитренко, муж. – Прим. ред.) его пробовал", – заявляла звезда "Дома-2". А любили друг друга они прямо при новорожденном. "После родов мы стали заниматься сексом чаще, – заверила Рапунцель. – Во время соития аж матрас с кровати съезжает, но соседи пока не жалуются. Дима требует утром и перед сном. Я немного откладываю – говорю, что нужно дочку уложить спать. Ее колыбелька находится в нашей комнате. Но мы справляемся – одной рукой качаем кроватку малышки. Нас хватает и на ребенка, и на любовь".
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