Куценко и Воробьева поймали за неприличным занятием в туалете
Гоша Куценко и Алексей Воробьев были гостями частной вечеринки, которая прошла в ресторане "Асаки". В какой-то момент звезды, известные совместным участием в нескольких кинопроектах – и даже, кажется, подружившиеся на почве совместного творчества – отправились друг за другом в туалет. Извлекать из мужской комнаты их пришлось охране.
"Если честно, мы не сразу поняли, что в мужской комнате что-то происходит. Как говорится, ничто не предвещало! Это был светский раут. Леша был приглашенной звездой. И весь вечер он пребывал в самом лучезарном настроении. Много шутил, общался", – рассказала репортерам гостья вечера Татьяна Карматкова.
По слова актрисы и телеведущей, Гоша Куценко подъехал позже. Татьяна толком не поняла, что произошло потом – актер, кажется, что-то сказал Воробьеву.
"Куценко вышел. Воробьев за ним. А через какое-то время туда побежали люди, охрана... Кто-то даже стал звонить в полицию. Я же только видела, как всех выводили", – приводит слова Карматковой StarHit.
Издание напоминает, что Алексей Воробьев и Гоша Куценко знакомы уже много лет. Весной 2013-го друзья снимались в фильме "Сокровища озера Кабан". Сообщалось, что совместные съемки еще больше сплотили артистов. Тем более удивляет их конфликт, о причинах которого до сих пор ничего неизвестно.
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