Участник шоу "Голос" найден мертвым в ванной
Певцу было всего 44 года. У него остались жена, с которой он прожил 19 лет, и двое детей. Официальная причина смерти пока не названа. По версии близких, Алексей уснул в ванной и утонул.
Прощание начнется в 10:30 мск 13 июня в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. До этого экспертам предстоит выяснить все детали трагического происшествия.
Сафиулин блистал в Московской филармонии, потом еще семь лет – на сцене Мариинского театра. В 2017 году он отправился на шоу "Голос", где покорил наставников песней "Прощай, радость".
Позже стало известно, что Пелагея дружит с музыкантом с детства. При этом артистка не знала о его желании принять участие в слепых прослушиваниях и была искренне удивлена.
"Постоянно нахожусь в творческом поиске, меня все время штормит. Со мной сложно, я очень сомневающийся человек", – признался Алексей в одном из интервью.
Он был настоящей звездой и любимцем публики. Сафиулин рассказывал о себе, что вырос в семье музыкантов, но в детстве музыку любил не очень и плохо учился в школе.
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