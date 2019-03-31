Шоу "Голос" довело Пелагею до истерики
В шоу "Голос. Дети" начался самый трудный этап – стадия "нокаутов". Первой через это испытание прошла Пелагея со своими подопечными. Наставнице предстоял нелегкий выбор: кого из полюбившихся участников команды отправить домой, а кто из них пройдет в финал.
Пережить такое эмоциональной певице было нелегко: из 9 ребят ей надо было выбрать лишь двоих, которые продолжат борьбу. Артистка не выдержала и ударилась в слезы.
"Мне не нравится это делать! Я так делать не хочу!", – сквозь рыдания проговорила Пелагея.
Однако правила шоу "Голос. Дети" не позволяют отказываться от выбора. Пелагея, после нелегкой борьбы с собой, отобрала в финал Мариам Абделькадер и Валерия Кузакова.
На следующей неделе этап "нокаутов" на шоу "Голос.Дети" будет выжимать скупую мужскую слезу у Валерия Меладзе. А еще через 7 дней такой же выбор – двоих сильнейших участников команды – предстоит Светлане Лободе. Последняя впервые участвует в шоу "Голос" – так что, возможно, ей придется труднее всех.
Напомним, среди конкурсантов 6-го сезона шоу "Голос.Дети" была замечена наследница певицы Алсу. Десятилетняя Микелла приняла участие в "слепых" прослушиваниях. Девочка прошла кастинг на общих основаниях в числе других претендентов. Дочь Алсу показала свой вокальный талант на шоу "Голос. Дети", исполнив песню на английском языке.
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