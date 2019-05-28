Россиянку затравили после триумфа на украинском шоу "Голос.Дети"
Девочка исполнила хит Тины Тернер Simply The Best, поразив жюри буквально с первых секунд. Такой успех вызвал неоднозначную реакцию у украинских граждан. Многие оценили вокальные данные Таисии Скомороховой, однако эта ситуация спровоцировала серьезный конфликт.
Возмущенных оказалось большинство. Люди недоумевают, почему ребенок из так называемой "страны-агрессора" входит в состав их конкурса. Недовольные телезрители возмущаются тем, что для участия выбирают всех подряд, сообщает РИА ФАН.
"Почему детей из России допускают на конкурс на Украине? Пусть там у себя поют", – негодуют критики.
Отметим, на припеве все судьи одновременно повернули свои кресла. Таисия сделала выбор в пользу команды наставников группы "Время и Стекло".
Напомним, 24 мая был показан финал шестого сезона российского шоу "Голос. Дети". Победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова. Но слишком сильный отрыв голосов вызвал недоверие у телезрителей. Многие заподозрили, что результаты были сфальсифицированы.
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