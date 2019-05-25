Первый канал сглаживает углы после скандала на "Голос.Дети"

Девять финалистов шоу "Голос.Дети" Первого канала получат по миллиону рублей. Об этом стало известно во время спецвыпуска проекта, который состоялся накануне.

В эфире "Голос.Дети" генеральный директор канала Константин Эрнст сообщил, что провести второе голосование невозможно, поэтому решено признать победителями всех, кто дошел до финала. После медиаменеджер анонсировал седьмой сезон музыкального конкурса. Сьемки начнутся в 2020 году.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Особо общественник выделил гендиректора Первого канала.

"Мне почему-то в связи с этой темой финала шоу "Голос.Дети" вспомнилась песня Ирины Аллегровой "Я тучи разведу руками". Вчера смотрел на Константина Эрнста, на то, как он сглаживает углы у всей этой скандальной ситуации и стало очевидно, что он как раз эти тучи разводил. Скандалов на Первом становится все больше. То знатоки пытаются нечестно выиграть миллионы, то в популярном шоу вдруг, откуда не возьмись, появляются накрученные голоса. И за все это Эрнсту приходится отдуваться", - отметил Манукян в беседе с "Дни.ру".

По мнению эксперта, Константин Эрнст в последнее время занимается исключительно спасением репутации Первого канала. "Мне вообще кажется, что он неплохо бы справился с ролью министра МЧС. Он то и дело тушит пожары, которые временами возникают на канале. Правда, пожары ему достаются всегда с наивысшей степенью сложности. Но главная проблема не в этом. На Первом канале большой дефицит идей для новых шоу. Те люди, которые их сейчас там генерируют, на мой взгляд, справляются со свой работой откровенно плохо. И даже в хорошо работающих механизмах появляются крупные сбои. Несет за все это ответственность именно Константин Эрнст", – рассудил Вадим Манукян.