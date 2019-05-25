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Шоу-бизнес

Вскрылась настоящая причина отсутствия дочери Алсу на новом финале "Голоса"

Фото: www.globallookpress.com
Семья Алсу оградила ребенка от травли и психологической травмы. Она не хочет, чтобы дочь была игрушкой в руках телебоссов, решающих, кого казнить, а кого миловать.
прочитано 324181 раз

Первый канал переснял финал музыкального проекта "Голос. Дети". И напомнил тем самым знаменитую унтер-офицерскую вдову, которая выпорола сама себя и наказала, навредив своей же репутации.

Но нужно ли это было в реальности? Многие телезрители увиденное называют не иначе как ее как "экзекуцией" и "публичной поркой". И недоумевают, зачем был нужен этот фарс? Кто от него выиграл? 

На Первом канале в прямом эфире  подвергли детей огромному стрессу, заставили действовать по правилам взрослых. 

Именно поэтому и сама дочь Алсу отказалась участвовать в этом странном постыдном мероприятии. Микелла не приехала на эфир, поскольку ее родители против грязных игр, устраиваемых теленачальниками ради хайпа и рейтингов. Микелла уже всем и все доказала и плясать под дудку большого босса с Первого не намерена.

Кстати, сама Алсу до сих пор хранит молчание – отказывается от комментариев, потому что такой сканальный и дурной пиар ей не нужен. Поэтому семья певицы выглядит куда более благородней и порядочней, чем Первый канал. Им важно только спокойствие ребенка. Точка. И подобная позиция семьи выглядит гораздо симпатичнее даже точки зрения общественного мнения.

Алсу не ходит на ток-шоу, не дает интервью. Для нее имеет смысл только музыка, только искусство, а не интриги и подковерная возня. И она права. А Микелла – молодец, боец. И у нее все получится в жизни.

Автор: Иван Губкин25 мая 2019, 17:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алсу удивила одноруким платьем

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
«Ложечки нашлись, а осадочек остался». И теперь Алсу и ее доче с этим осадочком жить. И его не забудут и не простят. У нас народ добрый, но не любит и не прощает, когда из него совсем уж дураков делают. Не схавал пипл, Алсу, просчитались вы со своим Абрамовым. Трудно теперь дочу пропихивать дальше будет. Денег больше понадобится.
Гость
Ответить
Спасибо тем, кто показал мне прекрасный сайт ︁O︁N︁T︁W︁I︁G︁G︁S︁Y︁.︁COM/SFUB9XX Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
Гость
Ответить
Автор проект, конечно, не смотрел, но мнение свое высказал. А на чем это мнение основано? На сплетнях? Фиговый вы журналист, автор, в таком случае. Есть такая поговорка, всем известная : "слышал звон, да не знает, где он'.
Гость
Ответить
"Сканальный"?! Автор, о чем речь?
Гость
Ответить
Микелле - ПОЗОР
Гость
Ответить
Огромное спасибо тому, кто показал мне этот чудо-сайт <цензура>://︁<цензура>︁SY︁.︁COM/JW0TZTU Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
Гость
Ответить
Провели мероприятие, чтобы заткнуть рот народу, все счастливы и улыбаются, как благородно то прям...... А семейство Алсу сами создали такую ситуацию, а теперь отсиживаются, берегут свою безголосую победительницу😁Интересно сколько автору статьи заплатили, чтобы эту чушь написал?)))
Гость
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"... Отказалась участвовать в постыдном мероприятии..."? Да, собственно, оно (это мероприятие) и состоялось, чтобы как-то выйти из этой "грязной" ситуации, сложившейся по вине семьи Абрамовых. А 1-й канал - МОЛОДЦЫ, что наградили всех ребят-финалистов
Гость
Ответить
Искусство и музыка? Ну, конечно, папа купил Алсу и музыку, и искусство, и все остальное. Бездарная девочка, для которой папа оплатил Яковлеву и Маковецкого. А она теперь проделывает то же самое со своей Микеллой.
Гость
Ответить
ОЙ. ВСЕ! СЕМЕЙКА АЛСУ УЖ ЛУЧШЕ БЫ ЗАМОЛЧАЛА, А НЕ КЛЕПАЛА ТАКИЕ ПРОПЛАЧЕННЫЕ СТАТЕЙКИ. ТОЛЬКО ХУЖЕ ДЕЛАЕТ.
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