Распустивший группу Шнуров раскрыл планы об участии в шоу "Голос"
После того, как музыкант распустил группировку "Ленинград", поклонников интересует, чем он будет заниматься дальше. Конкретных планов по завершении большого тура по России у него пока нет.
Сергей Шнуров заявил, что все будет зависеть от конкретных предложений. Он рассказал и о своем возможном участие в шоу "Голос", где ранее уже побывал. Артист не исключает, что снова сядет в кресло наставника, сообщает "Амурская правда". По словам исполнителя, если такое предложение вновь поступит, он согласится.
Кроме того, Сергей Шнуров дал оценку международному музыкальному конкурсу "Евровидение". Оказывается, он не следит за ним уже много лет и не понимает, откуда столько внимания и ажиотажа вокруг него. "Я поездил по миру, был во многих странах. И никогда меня никто не спрашивал: "Ну, как там Евровидение?" Обсуждают его так горячо только у нас", – заявил Сергей Шнуров.
Ранее Сергей Шнуров поделился, что давно хотел отказаться от работы и наслаждаться жизнью. Более того, музыкант уверен, что нужно дать дорогу молодым исполнителям.
Как писали "Дни.ру", предстоящий прощальный тур "Ленинграда" пройдет по девяти городам России. По словам Сергея Шнурова, начнется он с Калининграда.
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