Что годы сделали с 46-летним Шнуровым
В свои 46 лет эпатажный музыкант добился огромной популярности. Его песни поют на корпоративах и прочих веселых застольях. Можно смело сказать, что творчество Сергея Шнурова ушло в народ.
Недавно певец объявил о закрытии культовой группы "Ленинград", что сильно расстроило поклонников коллектива. Но, можно предположить, что скучать артист точно фанатам не даст. А ранее лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал членом совета при комитете Госдумы России по культуре.
Известно, что музыкант – далеко не приверженец здорового образа жизни. И это отражается на его внешности. Судя по фото, за какие-то 10-15 лет артист заметно постарел. "На человека был похож, не то что сейчас", "Как можно было так постареть за 15 лет, а тут "ты вообще не стареешь", – высказались поклонники Сергея Шнурова под одним из фото.
Сергей Шнуров – личность разносторонняя. Российский рок-музыкант, киноактер, телеведущий, художник и общественный деятель родился в Ленинграде, где получил образование реставратора произведений из дерева. Кроме того, он отучился три года на философском факультете в институте. Музыкой увлекался еще со школы.
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