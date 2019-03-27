Сергей Шнуров прямо сказал об изменах жене
Артист рассказал, что был в его карьере период, когда его группе "Ленинград" запрещали выступать. Концерты тогда проходили только в Санкт-Петербурге.
По словам артиста, даже тогда он умудрялся хорошо зарабатывать. Его пластинки отлично продавались и приносили существенный доход. "Альбом было записать гораздо выгоднее, чем ездить по гастролям", – отметил Сергей Шнуров.
Вокалист признался, что в то время отправлялся в тур исключительно ради приключений, в том числе интимных. "Классно, едешь, пьянствуешь, девочки опять же, ла-ла-ла", – заметил артист.
Беседующая со Шнуровым журналистка скептически отнеслась к словам артиста. Она отметила, мол, ее собеседник редко ходил холостым, поэтому истории о кутежах, скорее всего, сильно преувеличены. "Зачем вы так говорите, вот жена ваша услышит сейчас", – улыбнулась девушка.
Лидер группы "Ленинград" быстро нашелся с ответом. Сергей заявил, что его загулы далеко в прошлом, с новой женой он ведет себя по-другому – теперь возлюбленной он не изменяет. "В мире ничего не повторяется. Жена другая, я другой", – рассудил артист в беседе с РБК.
Также в интервью Сергей Шнуров рассказал, что больше половины всех своих сбережений ему пришлось отдать при разводе. Его экс-супруга Матильда Шнурова озолотилась благодаря этому браку. Артист не стал скрывать, что потеря денег его огорчила.
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