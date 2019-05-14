Шнуров рассказал о зависти к Пугачевой
Музыкант провел пресс-конференцию, где рассказал о планах и сообщил об итогах. Сергей Шнуров признался в желании завершить карьеру так же, как Алла Пугачева.
"Мы бы хотелось, конечно, как Алла Борисовна. Когда мне припоминают эти бесконечные прощальные туры, я с такой завистью смотрю на эти биографии, думаю, как классно у них получилось", — цитирует Шнурова ТАСС. Он пообещал, что в ближайшее время "Ленинград" представит два клипа и несколько новых песен.
Также певец официально заявил, что покидает коллектив. Комментируя причины роспуска группы, Шнуров заявил о желании уступить дорогу молодым. По словам музыканта, в свои 46 лет он не чувствует настроений молодежи.
Шнуров заверил, что новых источников дохода вместо концертов не ищет. Срочности в поиске заработка у него нет.
Что касается подробностей предстоящего прощального тура "Ленинграда", то он пройдет по девяти городам России. По словам Сергея Шнурова, начнется он с Калининграда.
"Объездом девяти стадионов мы ставим жирную точку. Дальше стремиться некуда. Мы русская группа, и о мировом господстве говорить не приходится", – цитирует Сергея Шнурова Ura.ru.
В Сети появились фото и видео экс-супруга певицы с наследницей
Снимок появился в социальных сетях
Друзья журналиста в шоке от сложившейся ситуации
Прошло прощание с родительницей актрисы
Популярные темы форума
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Дети не хотят идти в школу
у моего мужа двое детей от другой женщины
Почему все мужики козлы?
Росстйская писательница полюбила Сталина за блокаду Ленинграда. Ее дети не хотят идти в школу. При этом и она и они беременны от женатого. Пакет с мусором она выставляет за дверь, но знает координаты целительницы Ирины. И конечно же Путин обещает открыть на ее селе дом культуры.
АДМИНЫ, вы думаете что-то делать с ботом?!
С Днем Плбеды!!! Урааааааа!
Не переношу жару
по радио приятный женский голос говорит сейчас это кто?
Кажется жена мне изменяет
Девушка мне не делает минет.
Она хочет замуж, а я не готов.
Не хочу идти в школу.
Когда наконец то закроют ДОМ 2?
Мои дети тоже не хотят идти в школу
Что это ?Ищу мужика бесконечно.
Литва пригрозила России последствиями за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Убить полковника Сандерса!
В Украине опа (
имя юля,может девушка огромного роста носить его?
Чучело, когда ты себе найдешь уже тупого мужика и утрахаешься до свербения дыры?
Все бабы козлы!
Спрей от курения
буду старой девой,говорят замуж выйти там начнутся проблемы.
Хватит гадить в подъездах!!!
Задолбала эта идиотка ксюшка
Подскажите координаты целительницы Ирины в Питере, которая снимает порчу
Путин говорит ,что откроет на селе дом культуры
Почему все бабы <цензура>?
хочу спросить,кто замуж вышел за разведённого мужчину,он обсуждает первую семью ?