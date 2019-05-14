Шнуров рассказал о зависти к Пугачевой

Лидер группы "Ленинград" заявил, что хотел бы стать похожим на Примадонну. Сергей Шнуров признался, что завидует долгой творческой биографии Аллы Пугачевой.

Музыкант провел пресс-конференцию, где рассказал о планах и сообщил об итогах. Сергей Шнуров признался в желании завершить карьеру так же, как Алла Пугачева.

"Мы бы хотелось, конечно, как Алла Борисовна. Когда мне припоминают эти бесконечные прощальные туры, я с такой завистью смотрю на эти биографии, думаю, как классно у них получилось", — цитирует Шнурова ТАСС. Он пообещал, что в ближайшее время "Ленинград" представит два клипа и несколько новых песен.

Также певец официально заявил, что покидает коллектив. Комментируя причины роспуска группы, Шнуров заявил о желании уступить дорогу молодым. По словам музыканта, в свои 46 лет он не чувствует настроений молодежи.

Шнуров заверил, что новых источников дохода вместо концертов не ищет. Срочности в поиске заработка у него нет.

Что касается подробностей предстоящего прощального тура "Ленинграда", то он пройдет по девяти городам России. По словам Сергея Шнурова, начнется он с Калининграда.

"Объездом девяти стадионов мы ставим жирную точку. Дальше стремиться некуда. Мы русская группа, и о мировом господстве говорить не приходится", – цитирует Сергея Шнурова Ura.ru.