Вдова Караченцова ищет богатого спонсора

Со дня смерти актера и певца Николая Караченцова прошло три месяца. О том, как живет его вдова Людмила Поргина, корреспондент "Дни.ру" поговорил с другом звездной семьи.

"После похорон мужа Людмила Андреевна немного отдохнула на море, – рассказал собеседник. – После всего, что ей пришлось пережить, смена обстановки и восстановление сил очень были нужны. А Новый год она отмечала с близкой подругой".

Как заверил друг семьи, Поргина занята несколькими делами. "Во-первых, идет работа над утверждением проекта памятника Николаю Петровичу, который хотят поставить на Троекуровском кладбище столицы осенью, в первую годовщину его смерти, – продолжил знакомый Поргиной. – Она смотрит работы разных скульпторов, чтобы выбрать автора, который бы в камне запечатлел сцену из легендарного спектакля "Юнона и Авось".

А еще Поргина к 27 октября, когда Караченцову исполнилось бы 75 лет, планирует впервые провести конкурс актерской песни его имени. "В репертуаре Николая Петровича было около 300 композиций в разных жанрах, и Людмиле Андреевне хотелось бы, чтобы они жили дальше, – пояснил собеседник. – Она думает, что исполнять их могли бы студенты ведущих театральных вузов страны. Поддержали эту светлую идею актриса Нонна Гришаева, композитор Елена Суржикова и многие другие отечественные звезды".

Однако возникла проблема. Конкурс оказался весьма затратным мероприятием – своими силами его не провести, тем более при желании сделать смотр ежегодным. "Людмила Поргина ищет богатого спонсора, который мог бы поддержать проект и вдохнуть в него жизнь", – заключил друг семьи.