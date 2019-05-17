Балующаяся сладким 49-летняя звезда показала роскошное тело
Голливудская дива опубликовала в Instagram новое фото. На снимке она позирует в легинсах и коротком топе. Наряд Дженнифер Лопес подчеркивает ее подкачанную фигуру. Особо артистка гордится идеальным прессом.
Поклонники не перестают восхищаться звездой, ведь мало кто так хорошо выглядит в 49 лет. Силе воли Дженнифер можно только позавидовать – она тренируется практически наравне с профессиональными спортсменами. Певица строго придерживается фитнес-режима.
"Я крайне редко пропускаю тренировки. Иногда, конечно, я могу допоздна работать, но в таких случаях я говорю себе: просто сделай это, всего лишь один час", – говорила знаменитость в интервью популярному зарубежному изданию.
У Дженнифер Лопес два тренера: в Нью-Йорке с ней занимается Дэвид Кирш, а в Лос-Анджелесе – Трейси Андерсон. По словам знаменитости, у ее наставников разные подходы к тренировкам. Трейси заставляет артистку стоять в планке, отжиматься и боксировать, с Андерсоном же знаменитость делает упражнения на все группы мышц, используя небольшой вес.
Однако только спортом звезда не ограничивается. Еще один секрет идеальной фигуры Дженнифер Лопес – это правильное, сбалансированное питание. Она старается есть много свежих овощей и зелени, предпочитает цельные крупы и продукты, богатые белком. Также артистка всегда носит с собой полезные перекусы – овощи и фрукты.
Не отказывается она и от сладкого. Артистка любит мороженое с шоколадной крошкой и овсяное печенье с шоколадом. Однако балует знаменитость себя крайне редко – она склонна к быстрому набору веса. Ради сохранения здоровья Дженнифер Лопес исключила из своей жизни алкоголь, никотин и кофеин.
Артист не отвечал на звонки и сообщения
Джон Бон Джови и его группа покоряют "Лужники"
Также в Москве может появиться музей певицы
Ее скоропостижный уход стал шоком для друзей
Популярные темы форума
мне скучно,в школе я училась плохо!
Литва пригрозила России последствиями за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Сын влюбился в старуху
Первый раз ударил
Мой мужчина меня бьет
Ищите мужика по расчету
Как найти свое место?
Секс
Пухлые лучше худых
Гей скандал на канале Россия
Не могу себя принять
Ирина Шейк и Бреди растались
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Разин достал уже
Прости, тутка.
Бросил на 6 неделе беременности
Не получаю удовлетворения
Бессонница. Как быть?
Дочь ушла из дома
Хватит гадить в подъездах!!!
Сон
Взять кредит на свадьбу
Отбирают квартиру
Жить вместе до брака
Вернулся спустя год
Боюсь уколов, истерика
Подруга замутила с моим бывшим
Игра престолов!!!
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
Стас Садальский