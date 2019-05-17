Балующаяся сладким 49-летняя звезда показала роскошное тело

Артистка мотивирует поклонников заниматься спортом. Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальное тело.

Голливудская дива опубликовала в Instagram новое фото. На снимке она позирует в легинсах и коротком топе. Наряд Дженнифер Лопес подчеркивает ее подкачанную фигуру. Особо артистка гордится идеальным прессом.

Поклонники не перестают восхищаться звездой, ведь мало кто так хорошо выглядит в 49 лет. Силе воли Дженнифер можно только позавидовать – она тренируется практически наравне с профессиональными спортсменами. Певица строго придерживается фитнес-режима.

"Я крайне редко пропускаю тренировки. Иногда, конечно, я могу допоздна работать, но в таких случаях я говорю себе: просто сделай это, всего лишь один час", – говорила знаменитость в интервью популярному зарубежному изданию.

У Дженнифер Лопес два тренера: в Нью-Йорке с ней занимается Дэвид Кирш, а в Лос-Анджелесе – Трейси Андерсон. По словам знаменитости, у ее наставников разные подходы к тренировкам. Трейси заставляет артистку стоять в планке, отжиматься и боксировать, с Андерсоном же знаменитость делает упражнения на все группы мышц, используя небольшой вес.

Однако только спортом звезда не ограничивается. Еще один секрет идеальной фигуры Дженнифер Лопес – это правильное, сбалансированное питание. Она старается есть много свежих овощей и зелени, предпочитает цельные крупы и продукты, богатые белком. Также артистка всегда носит с собой полезные перекусы – овощи и фрукты.

Не отказывается она и от сладкого. Артистка любит мороженое с шоколадной крошкой и овсяное печенье с шоколадом. Однако балует знаменитость себя крайне редко – она склонна к быстрому набору веса. Ради сохранения здоровья Дженнифер Лопес исключила из своей жизни алкоголь, никотин и кофеин.