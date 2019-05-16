Известная актриса оставила отца умирать в нищете
Джоди Фостер живет в вилле стоимостью 15 миллионов долларов. Особняк расположен всего в нескольких милях от Северного Голливуда, где в крохотной однокомнатной квартире окончил жизнь в нищете бывший подполковник ВВС США Люциус Фишер Фостер III.
Люциус Фишер Фостер III бросил мать Джоди Фостер – Эвелин еще до рождения ребенка. Дочь так и не смогла простить отцу предательства - бывший военный не принимал участия в ее воспитании, хотя время от времени и посылал первой семье немного денег.
Известно, что в 2011 году Люциус Фишер Фостер III пожертвовал 100 тысяч долларов бездомным. Деньги он получил под залог квартиры. Однако даже такой факт не растопил сердце Джоди Фостер. Предполагают, что предательство отца повлияло и на известные сексуальные предпочтения звезды.
Получившая признание в Голливуде и добившаяся достатка Джоди Фостер никогда не стремилась восстановить общение с родителем и ни разу не дала ему денег на жизнь. При том, что в деньгах ветеран Второй мировой сильно нуждался – они со второй женой Мэделин Леон жили на нищенскую пенсию в 166 долларов в неделю. Вдобавок старик долгое время страдал болезнью Альцгеймера, пишет "Экспресс-газета".
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