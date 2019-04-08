Мистический знак потряс собравшихся у гроба Булдакова
Проститься с актером пришло лишь около 300 человек, зато искренне переживающих и горюющих, а не зевак, желающих посмотреть на известного человека в гробу и убитых горем родственников. "Зато фильмы с участием Алексея Булдакова по-прежнему будут собирать полные залы зрителей", – мудро заметил один из гостей траурной церемонии.
В фойе Дома кино звучали песни из репертуара артиста – "Не для тебя цветут сады", "Одинокая гармонь", "Офицеры". А на экране мелькали кадры из многочисленных картин с участием Булдакова – он сыграл почти в полутора сотнях лент.
Проститься с Алексеем Иванович пришли многие знаменитости – певец Игорь Наджиев, актеры Александр Панкратов-Черный и Юрий Чернов... Они не могли сдержать слез, рассказывая о встречах с Булдаковым. "Он был настоящий русский мужик – честный, порядочный, добрый, юморной", – говорили близкие о покойном.
Простились с Булдаковым по старой актерской традиции аплодисментами и криками "браво!" – он заслужил. В это время на улице пошел дождь, хотя ничто не предвещало. Многие были потрясены и увидели в этом мистический знак – мол, сама природа оплакивает светлого человека и талантливого актера. Похоронили его на Троекуровском кладбище...
Напомним, Алексей Булдаков скончался в минувшую среду, 3 апреля, на 69-м году жизни. Сердце артиста остановилось в Монголии, куда он приехал на празднование дня рождения друга. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни – у актера оторвался тромб.
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