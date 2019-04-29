Русская подружка сбежала от алкоголика Деппа

23-летнюю Полину Глен увидели прогуливающейся по Санкт-Петербургу. Когда избранница Джонни Деппа успела вернуться домой, не сообщается.

Комментировать свои отношения с 55-летним Джонни Деппом Полина отказалась. Брюнетка скрылась дома у отца. Журналистам удалось пообщаться с 51-летним Геннадием. Однако особенно распространяться по поводу личной жизни дочери мужчина не стал.

Отец подружки Джонни Деппа отметил, что отношения дочери со звездой Голливуда для него уже давно не новость. "Я не знаю, счастлива она или нет, это надо у нее самой спросить. Без ее разрешения я давать интервью не буду", – цитирует мужчину Inquisitr.com.

Мать девушки, 52-летняя Ирина, которая живет отдельно от семьи, поддержала супруга и заявила, что ничего комментировать не станет. А вот анонимный друг Полины Глен рассказал, что с Джонни Деппом девушка познакомилась на вечеринке в Лос-Анджелесе. На такие мероприятия ее часто приглашали из-за яркой внешности и прекрасных профессиональных навыков танцовщицы.

Как сообщили зарубежные СМИ, Джонни Депп, который в 2017 году развелся с актрисой Эмбер Херд, уже планирует сделать Глен предложение. Правда теперь непонятно, состоится ли эта помолвка или же Полина, напуганная чрезмерным вниманием журналистов к себе, решит завершить свой роман с Джонни Деппом.

Напомним, экс-супруга обвиняла Джонни Деппа в алкоголизме и том, что тот поднимал на нее руку. В свою очередь известный актер все опровергал и говорил, что это жена била его.