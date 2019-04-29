Русская подружка сбежала от алкоголика Деппа
Комментировать свои отношения с 55-летним Джонни Деппом Полина отказалась. Брюнетка скрылась дома у отца. Журналистам удалось пообщаться с 51-летним Геннадием. Однако особенно распространяться по поводу личной жизни дочери мужчина не стал.
Отец подружки Джонни Деппа отметил, что отношения дочери со звездой Голливуда для него уже давно не новость. "Я не знаю, счастлива она или нет, это надо у нее самой спросить. Без ее разрешения я давать интервью не буду", – цитирует мужчину Inquisitr.com.
Мать девушки, 52-летняя Ирина, которая живет отдельно от семьи, поддержала супруга и заявила, что ничего комментировать не станет. А вот анонимный друг Полины Глен рассказал, что с Джонни Деппом девушка познакомилась на вечеринке в Лос-Анджелесе. На такие мероприятия ее часто приглашали из-за яркой внешности и прекрасных профессиональных навыков танцовщицы.
Как сообщили зарубежные СМИ, Джонни Депп, который в 2017 году развелся с актрисой Эмбер Херд, уже планирует сделать Глен предложение. Правда теперь непонятно, состоится ли эта помолвка или же Полина, напуганная чрезмерным вниманием журналистов к себе, решит завершить свой роман с Джонни Деппом.
Напомним, экс-супруга обвиняла Джонни Деппа в алкоголизме и том, что тот поднимал на нее руку. В свою очередь известный актер все опровергал и говорил, что это жена била его.
Артистка дала откровенное интервью
С эфира сняли фильм о победе Микеллы Абрамовой на шоу "Голос. Дети"
Телеведущая отдохнула в Подмосковье в компании известного мужчины
Началось расследование странной победы девочки на шоу "Голос"
Популярные темы форума
почему у нас плохой менталитет,и почему мы живём бедно?
Где найти достойную женщину?
Дочь Алсу победила!Поздравляю
Мигранты..это зло?
Мужья -тираны
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
дочь строит глазки моему мужу
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Собачники афигели
Не предложил выплатить мою ипотеку
Жениться лучше на мусульманке.
Почему осуждают?
Ищу девушку
Выйти замуж,это противно.
СССР разделили,даже нас не спросили!
бедный муж
Почему все хотят изучать английский?
девушки кто жил с новым олегархом,ну и как там?
Юбка или джинсы?
Когда замуж?
Нет секса в отношениях
Как часто ранние браки распадаются?
Хочу Ребенка
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
Какая диета при колите кишечника?
Беременна от бывшего
Квартира Началовой Юлии
Переспали на первом свидании
Голливудская диета
Диета на кашах