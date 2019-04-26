"Попахивает могилкой": молодую избранницу 55-летнего Деппа вывели на чистую воду

55-летний американский актер Джонни Депп планирует жениться что 21-летней танцовщицей из Санкт-Петербурга. Артист радуется, что наконец-то нашел спутницу, которую не интересуют его деньги и слава. Впрочем, счастье знаменитости разделяют не все.



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