Джонни Депп решил жениться на русской танцовщице
Джонни Депп познакомился с Полиной Гленн на вечринке в Лос-Анджелесе год назад. Намерения у актера самые серьезные – он собирается жениться на танцовщице из Санкт-Петербурга.
Полина окончила политехнический университет в Петербурге, затем успела основать студию "L.I.P.S Dance Studio" и заняться бизнесом по продаже ивового травяного чая из Карелии. Невеста Джонни Деппа недавно получила квалификацию гида и переводчика с итальянского. В США Глен перебралась в 2016 году.
Как утверждают подруги Полины, она покорила голливудсую звезду своей простотой, девушка никогда не была помешана на деньгах. Когда Депп впервые подошел к Глен, она, якобы, его даже не узнала.
Напомним, Джонни Депп пережил скандальный развод с Эмбер Херд. В ответ на множество обвинений со стороны бывшей супруги он подал иск за клевету, потребовав выплатить ему 50 миллионов долларов. Кроме того, актар рассказал об изменах супруги с Илоном Маском.
С новой избранницей звезда побывала в Белграде, на съемках нового фильма "Минамата", и в Москве, когда Джонни Депп приехал в Россию с концертом в рамках тура рок-группы The Hollywood Vampires. Сейчас Полина Глен осваивается в особняке артиста в Лос-Анджелесе и готовится к свадьбе, передает Пятый канал.
Певицы не стало 40 дней назад
Примадонне исполнилось 70 лет
Подробностями поделился известный артист
Актриса рассказала о жестокости искусства
Популярные темы форума
Сплю с несовершеннолетней
Разница должна быть не меньше 7 лет
Я не ожидала,что Гордон женат на таджичке,ахаха
почему у нас плохой менталитет,и почему мы живём бедно?
Будут ли украинцы через 1-2 года так же разочарованы Зеленским как сейчас нынешним президентом? Я за дружбу и сотрудничество стран СНГ.
Люблю зрелых
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Пасс
Стоит ли мужу быть на родах?
Как встретить любовь сидя дома?
Почему осуждают?
Хочет сумку за 200 тысяч
Мужья -тираны
О размере, ... нравится девушкам
Зеленский стал президентом Украины!
дочь строит глазки моему мужу
Легко ли найти работу в Москве?
Вопрос админу
Ищу девушку
"Звезды" вообще работают?
Не предложил выплатить мою ипотеку
Содержанка это кто?
бедный муж
Юбка или джинсы?
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
Все говорят ,что у нас в России нет среднего класса?Почему
Где найти достойную женщину?
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
Когда замуж?
Можно ли вернуть доверие?